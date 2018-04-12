Курск, 12 апреля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В Курске старшеклассники нескольких школ попали в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД 11 апреля, сотрудники городского отдела по делам несовершеннолетних организовали для школьников профилактическую экскурсию.

Марина Каширская ИА REGNUM

Мероприятие прошло в рамках межведомственной профилактической операции «Дети России — 2018». Старшеклассникам показали спецприемник, куда помещают людей, совершивших административные правонарушения — мелкие кражи, хулиганства, распитие спиртных напитков или наркотическое опьянение. Суд может назначить нарушителю до 15 суток в спецприемнике.

Школьникам рассказали, что приемник находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а условия содержания в нем «практические идентичны тем, что есть в исправительных колониях». Поступающие в спецприемник проходят обязательную санитарную обработку и оставляют отпечатки пальцев.

Таким необычным способам подросткам решили показать, «какими могут быть последствия неправильного выбора». Им разрешили осмотреть свободные камеры и территорию для прогулок, а также сдать отпечатки пальцев — «на память».

«Познакомившись с бытом заключённых, школьники сделали однозначный вывод, что бывать за забором с колючей проволокой лучше исключительно в рамках экскурсии. Ребята рассказали, что будут более ответственно принимать решения и задумываться о последствиях своих поступков, чтобы ни в коем случае не оказаться за решёткой в будущем», — говорится в отчете ведомства.

Межведомственная профилактическая операция «Дети России — 2018» призвана предупредить распространение наркомании среди несовершеннолетних, а также повысить уровень осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и ответственности за правонарушения.

По данным УМВД России по Курской области, в 2017 году в поле зрения правоохранительных органов находились более 1,2 тысячи подростков, состоящих на учёте за различные правонарушения. При этом число уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, за год сократилось на 17%. За последние пять лет преступность среди несовершеннолетних в Курской области снизилась более чем на 35% — с 540 до 350 случаев.