Нижний Новгород, 11 апреля, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Пять дней в неделю в рабочие часы граждане смогут сообщать в администрацию Нижнего Новгорода о нарушениях чиновниками утвержденного накануне Кодекса этики. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

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«Среди основных требований кодекса в мэрии назвали беспристрастность, корректность и уважительное отношение к окружающим. Так, муниципальный служащий долженсоблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на политические партии и общественные объединения; в общении быть корректным, внимательным, терпимым», — говорится в сообщении.

В администрации указали, что чиновник должен быть готов объяснить источники своих крупных покупоки затрат. Своим личным поведением муниципальный служащий должен подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

Напомним, в августе 2002 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». В дальнейшем многие субъекты РФ приняли соответствующие региональные документы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 апреля глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода».

Помимо рекомендаций о правилах поведения чиновников с коллегами, подчиненными, представителями СМИ и гражданами, документ содержит и рекомендации, касающиеся внешнего вида муниципальных служащих, включая состояние бороды и усов для мужчин и степень яркости, а также выбор тонов в макияже для женщин.