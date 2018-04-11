Дамаск, 11 апреля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), решившиеся на выход из поселка Дума в Восточной Гуте, сдали порядка 400 единиц вооружения, сообщил 11 апреля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Минобороны России Сирия

Боевики под гарантии безопасности, предоставленные им российскими военными, сдали широкий спектр вооружения — от автоматических винтовок до гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы», — сказал Юрий Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Дамаска Восточная Гута завершается операция по освобождению этого района от непримиримых боевиков и террористов.

Напомним, большая часть боевиков перед лицом неминуемого поражения согласилась покинуть Восточную Гуту и выехать в зону деэскалации Идлиб, подконтрольную Турции.

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