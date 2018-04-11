Москва, 11 апреля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН заведомо непроходной проект резолюции о механизме расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Об этом заявил постояннй представиель России при ООН Василий Небензя 11 апреля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«Резолюция, которую мы заветировали, была изначально непроходная, и об этом прекрасно знали наши партнёры. Они знали, чем закончится её постановка на голосование», — сказал он.

По его словам, авторы документа фактически пытались воспроизвести механизм расследования, который «почил в бозе в конце прошлого года, поскольку был абсолютно предвзятым, заказным и написал неправдоподобный доклад о произошедшем в Хан-Шейхуне».

Как передавало ИА REGNUM, накануне Совет Безопасности ООН не принял ни российский, ни американский проекты резолюции об учреждении механизма расследования химических атак в Сирии.

Чуть позднее СБ ООН также не принял подготовленный Швецией и дополненный Россией компромиссный проект резолюции об отправке в сирийский город Дума экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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