Баку, 11 апреля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на выборах главы государства. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает правящая партия «Ени Азербайджан».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Правящая партия объявила о победе своего кандидата действующего главы государства Ильхама Алиева на выборах президента Азербайджана. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя и исполнительного секретаря партии Али Ахмедов.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, в выборах приняли участие 3,9 млн человек из более чем 5,3 млн избирателей имеющих право голоса. Всего в Азербайджане проживают 9,5 млн человек.

Ахмедов ссылается на данные экзит поллов, которые показывают, что за Алиева проголосовали более 80% избирателей. Основываясь на этих данных, Ахмедов заявляет, что можно говорить о победе Алиева.

«Азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу Ильхама Алиева», — заявил Ахмедов.

Напомним Ильхам Алиев возглавил Азербайджан в 2003 года после смерти его отца Гейдара Алиева, который возглавлял Азербайджан с 1993 года.

Затем Ильхам Алиев одержал победу на выборах в 2008 и 2011 годах. В 2016 году в Азербайджане прошел референдум, который продлил срок полномочий главы государства с пяти до семи лет.

Следующие президентские выборы пройдут в республике в 2025 году.