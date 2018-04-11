Казань, 11 апреля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. В Казани вынужденно приземлился самолет, следовавший рейсом Москва (Домодедово) — Самара. Экстренное приземление связано с временным закрытием самарского аэропорта «Курумоч».

MoukhametovR Самарский аэропорт «Курумоч»

На борту самолета находились 85 пассажиров, которые были направлены в здание казанского аэропорта, сообщает портал 63.ru. По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой, аэропорт некоторое время не принимал воздушные суда, на взлетно-посадочной полосе проводились технические работы.

«Работы были связаны с усилением безопасности полетов. Стартовали они около 17:15, полностью завершились в 21:15. Рейсы на вылет в связи с этим были ненадолго задержаны», — пояснила Иванова.

Однако заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко уточнил, что на ВПП образовались лужи.

«Вылеты и прилеты временно приостанавливали, чтобы их ликвидировать. По правилам транспортной безопасности полоса должна оставаться сухой», — добавил он.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Курумоч», задерживаются вылеты шести рейсов из Самары в Домодедово.