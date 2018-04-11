Москва, 11 апреля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. В России с 11 апреля возобновлено прямое авиасообщение с Египтом, сообщается на интернет-ресурсе аэропорта «Шереметьево».

Dennis Jarvis Каирский аэропорт

Первый после более чем двухлетнего перерыва воздушный рейс «Аэрофлота» отправился из «Шереметьево» в Каир 11 апреля в 21:05 мск.

Борт SU400 направился в Египет имея в своем салоне около 120 пассажиров.

Первый рейс египетского авиаперевозчика EgyptAir на Москву запланирован на 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено осенью 2015 года после взрыва над Синаем пассажирского самолета российской авиакомпании «Когалымавиа».

На борту авиалайнера, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли в результате теракта.

Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Египтом стало возможным после кардинального усиления мер безопасности в египетских аэропортах. В 2016 и 2017 годах несколько групп российских экспертов проводили аудит аэропортов Египта.