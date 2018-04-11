Киев, 11 апреля, 2018, 22:09 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики серьезно обеспокоены возможным военным столкновением США и России на территории Сирии. При этом они критикуют Тwitter-дипломатию Белого дома и бездоказательные обвинения в адрес Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосуд

В частности директор Института стратегических исследований «Новая Украина», политолог Андрей Ермолаев назвал сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter «хамством и свинством».

«Более безответственного поведения первых лиц, чем решение таких вопросов, как война и мир и тем более проведение военных операций с помощью сообщения в репликах, не придумаешь. Совершенно, не случайно колотит американскую политику от такого высокого уровня недоверия к действующему президенту. Он перешел к политике твитов, меняя свою точку зрения в зависимости от эмоций и настроения», — сказал Ермолаев 11 апреля в эфире канала «112 Украина».

«К сожалению, в современном мире удар может быть нанесен ракетами без проведения межгосударственных переговоров, без проведения международного легитимного расследования, без учета мнения населения страны, по которому могут ударить. Это страшно. Кроме того, в современном мире могут бездоказательно обвинить, без решения суда, без расследования… Примеры — дело Скрипаля и дело в Сирии. Нет доказательств того, что в Сирии мы не имеем дело с фейком. Я хорошо помню иракскую ситуацию, когда была истерика по поводу оружия, а потом его не нашли», — рассказал Ермолаев.

При этом военный эксперт Олег Стариков отметил, что дипломатическая война между Россией и Западом «переросла в холодную», в результате которой Кремль получит экономические и репутационные потери.

«Сейчас идет «хорошая» холодная война, которая не наблюдалась после 80-ого года… Блок НАТО поддержит ситуацию в этом блоке. Ситуация будет обостряться… Сейчас из Путина делают образ Саддама Хусейна… У американцев уже намечены цели, они пристрелены. У них есть высокоточное оружие четвертого и пятого поколений. Сейчас будем наблюдать, как американцы нанесут удары именно по военной инфраструктуре… «, — добавил Стариков в эфире «112 Украина».

Кроме того, внефракционный депутат Борислав Береза напомнил, что сегодня в США «часы судного дня» показывают максимальную угрозу начала мировой ядерной войны.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство России не является приверженцем Тwitter-дипломатии. По словам Пескова, подход к вопросам, которые затронуты президентом США на его странице в соцсети, должен быть более серьёзным.

«Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что России надо готовиться встречать «хорошие, новые и «умные» ракеты, которые американские военные выпустят по Сирии.