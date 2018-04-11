Лондон, 11 апреля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие британских военных сил в ударе по Сирии без согласования данного вопроса с парламентом. Об этом 11 апреля сообщает телерадиокомпания «Би-би-си» со сылкой на правительственные источники.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

Как отмечается, Тереза Мэй хочет действовать в срочном порядке, чтобы «не допустить повторения химической атаки вблизи Дамаска».

Британский премьер также не желает задерживать президента США Дональда Трампа в принятии решения по Сирии и потому хочет избежать задержки, которую вызовет согласование данного вопроса с депутатами.

Отметим, что ранее сегодня лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о необходимости обсуждения в парламенте возможного участия Соединённого Королевства и в планируемых военных ударах по Сирии.

«Парламенту всегда следует высказывать свое мнение по поводу военных действий», — заявил лидер лейбористов, добавив, что он лично выступает категорически против «эскалации» и настаивает на «политическом урегулировании» в Сирии.

Ранее о возможном военном ответе на предполагаемую химическу атаку в сирийском городе Дума, помимо президента США, также заявляли французский президент Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Отметим, что сегодня истёк ранее заявленный Дональдом Трампом срок в 24−48 часов для принятия окончательного решения о действиях Вашинтона в отношении Сирии.