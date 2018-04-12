Липецк, 12 апреля, 2018, 06:52 — ИА Регнум. В Липецкой области проверки пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей выявили более 830 нарушений федерального законодательства. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная безопасность

Начальник управления облпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Андрей Зеленов рассказал, что к 10 апреля проверки прошли в 173 учреждениях, где было обнаружено более 830 нарушений.

Почти все нарушения, выявленные прокуратурой, однотипны: персонал не знает, как вести себя в случае пожарной тревоги, пути к эвакуационным выходам загромождены, нет аварийного освещения, системы автоматического пожаротушения работают со сбоями, а помещения отделаны горючими материалами.

По итогам проверок прокуроры внесли 188 представлений, возбудили 282 дела по административной статье «Нарушение требований пожарной безопасности», направили в суды 23 иска, в восьми из которых потребовали приостановить деятельность предприятий, а также внесли одно предостережение.

В Липецке прокуроры потребовали закрыть ТРЦ «Москва», ТЦ «Ноябрьский», ТРЦ «Европа», ТЦ «Омега», ТРЦ «Липецк», ТЦ «Октябрьский», ТЦ «Универсальный» и ТЦ «Армада» до устранения нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области проверки противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей начались 27 марта. Подобные проверки проходят во всех субъектах РФ после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»: 25 марта в огне погибли 64 человека, большинство из которых — дети.