Киев, 11 апреля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. В Украине многие эксперты считают, что санкции, введенные в отношении бизнеса и финансовой системы России, негативно отразятся на Украине и её гражданах.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

В частности координатор «Комитета патриотических сил Донбасса», журналист Сергей Гармаш напомнил, что жители Донецка и Луганска живут в рублевой зоне.

«Все так увлеклись напряженностью в Сирии и санкциями США, обвалившими российскую экономику, что забыли, что все это имеет прямое, непосредственное отношение и к нам. Наши-то оккупированные территории — в рублевой зоне. И при падении курса рубля наши сограждане там в один день стали гораздо беднее. Они и были нищими, а сейчас… Россия и так сворачивала размеры своего финансирования «республик», а теперь… В общем, если тренд не сменится, то нас ждет новая волна переселенцев и гуманитарная катастрофа на оккупированных территориях», — пишет Гармаш в Фейсбуке.

В то же время блогер Александр Зац отметил, что за четыре года войны в Донбассе украинские власти так и не создали действенный механизм помощи беженцам.

«Так может надо работать над тем, чтобы наши люди имели возможность выехать из оккупации?.. За четыре года можно было и жилье и промпарки для работы организовать по всей территории страны. А это — очередной «плач Ярославны» и он мало имеет отношения к реальности. Ну, можно еще зафлешмобить «спасидонбас — отмени санкции», — пишет Зац в Фейсбуке.

При этом блогер Денис Казанский сообщил, что в апреле в г. Енакиево (ДНР) якобы сгорело немецкое оборудование Енакиевского метзавода. По его словам, на предприятие невозможно завезти оборудование из-за антироссийских санкций.

«6 апреля в Енакиево произошел пожар на … Енакикиевском металлургическом заводе (ЕМЗ)…Сгорело оборудование и пульты управления конвертерного цеха. Теперь завод останавливается, и неизвестно, сможет ли продолжить полноценную работу в будущем. В условиях ДНР восстановить цех невозможно. Оборудование было немецким, и теперь завезти его в Енакиево можно только через РФ, которая под санкциями. Будет ли там кто-то заморачиваться и тратить много денег и сил, чтобы купить и окольными путями доставить в Енакиево оборудование из ЕС — неизвестно?», — написал Казанский в Фейсбуке.

Как сообщалось, в апреле Минфин США расширил санкции в отношении российского бизнеса. 9 апреля агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. Позже товарные биржи заявили о прекращении работы с российской алюминиевой компанией UC Rusal. 11 апреля рейтинговое агентство Moody's сообщило, что отзывает рейтинги UC Rusal. На момент отзыва кредитный корпоративный рейтинг UC Rusal был на уровне Ba3, рейтинг вероятности дефолта — на уровне Ba3-PD. Оба рейтинга имели положительный прогноз. «Moody's решило отозвать рейтинги UC Rusal по собственным деловым причинам», — объяснили в агентстве.