Калининград, 11 апреля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. С начала 2018 года в Калининградской области зарегистрировано 23 новых резидента Особой экономической зоны. При этом за весь 2017 год этот статус получили 27 компаний. Такие цифры сегодня, 11 апреля, привёл губернатор Антон Алиханов, выступая на открытии форума по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018 в Светлогорске.

Gov39.ru Антон Алиханов на международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018

«За первые месяцы после вступления в силу поправок в закон об ОЭЗ появилось уже 23 новых резидента. Это рекорд за последние годы — своеобразный бум с точки зрения новых проектов», — заявил губернатор.

Алиханов напомнил, что самые привлекательные льготы калининградской ОЭЗ направлены на поддержку инвестпроектов в сфере IT, креативных индустрий и высоких технологий.

«Если вы занимаетесь IT или консалтингом, вам нужен всего один миллион рублей и хорошее настроение для того, чтобы стать резидентом ОЭЗ Калининградской области. Это огромные возможности, почти нулевые налоги, в четыре раза сниженные страховые взносы в соцфонды и другие преференции», — рассказал губернатор.

Также он сообщил о планах наполовину снизить в регионе ставки по упрощенной системе налогообложения для компаний, работающих в сфере цифровых технологий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Калининградской области.

«Мы очень заинтересованы в развитии в регионе IT-сферы, потому что это не «высасывает» ресурсы из экономики, но при этом создаёт очень большую добавленную стоимость, даёт высокую производительность. Для нас это одна из тех отраслей, на которой мы концентрируемся, понимая, что можем вырваться вперёд», — подчеркнул губернатор.

ИА REGNUM уточняет, что в реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области сейчас включен 161 инвестпроект.