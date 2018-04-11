Саранск, 11 апреля, 2018, 21:38 — ИА Регнум. На территории Мордовии по состоянию на 11 апреля затоплены 17 из 19 низководных мостов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении автомобильных дорог республики.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Паводок в Рузаевке 11 апреля

В настоящее время функционируют два моста в Большеберезниковском районе региона — мост через реку Малая Кша в селе Мариуполь на автодороге Саранск — Дубенки и мост через реку Парца на подъезде к столице республики со стороны автодороги «Урал».

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Паводковая ситуация 9 апреля

Остальные 17 низководных переправ затоплены, движение по ним закрыто, выставлены соответствующие знаки.

Региональное управление МЧС взяло на контроль паводковую ситуацию в Рузаевке, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. 9 апреля были подтоплены территории шести приусадебных участков. Сегодня местные спасатели распределены по улицам для наблюдения за паводковой ситуацией и для оказания помощи жителям. В частности, у моста сотрудники МЧС помогают населению переправляться на работу, плавсредства пока не используются.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии В дома Рузаевки вода пока не попала

На данный момент самая сложная ситуация на 1-ой Инсарской улице.

«Спасатели предлагают помочь переправиться людям и покинуть дом, но те пока отвечают отказом. Рузаевцы знают номера экстренных служб и куда обратиться в случае негативного развития событий», — рассказала специалист по связям с общественностью управления МЧС по Мордовии Олеся Катаева.