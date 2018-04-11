Женева, Швейцария, 11 апреля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Россия потребовала от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представить конкретные источники информации о 500 пострадавших в результате предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом 11 апреля сообщил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

«Попросили назвать так называемых партнеров из сферы здравоохранения, на которых ссылается ВОЗ, и сообщить, в какие конкретно медицинские учреждения обратились все эти пострадавшие почти 500 человек, кто подсчитывал их число, кто ставил диагноз», — цитирует российского дипломата ТАСС.

По словам Гатилова, собеседники в ВОЗ «оказались неспособны дать исчерпывающие конкретные ответы в отношении утверждений, которые содержатся в заявлении».

«Рассматриваем все это как вопиющий факт безответственного распространения бездоказательной информации», — сказал глава российской дипмиссии.

Он подчеркнул, что подобное заявление на фоне нового витка напряжённости вокруг Сирии и угроз нанесения ракетных ударов со стороны США «фактически льёт воду на мельницу тех, кто стремится к задействованию силовых сценариев в Сирии».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ВОЗ распространила заявление, в котором со ссылкой на партнёров организации утверждалось, что приблизительно 500 человек обнатились за медицинской помощью в сирийской Думе с признаками воздействия отравляющих веществ.

Утверждалось, что у пациентов местных медучреждений наблюдаются «признаки острого раздражения слизистой оболочки, нарушение дыхания и поражение центральной нервной системы».

Напомним, 7 апреля боевики, находившиеся в городе Дума в Восточной Гуте, заявили о якобы совершённой правительственными силами химической атаке. К распространению данной информации подключились неправительственные организации, включая «Белые каски».

Врачи и официальные лица в Думе, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, Министерство обороны России опровергли данную информацию. Сотрудники Центра по примирению не обнаружили ни каких-либо следов применения отравляющих веществ, ни пострадавших от химических веществ в больницах Думы.