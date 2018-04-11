Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Боливия инициировала проведение консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с угрозами односторонних военных действий в отношении Сирии. Об этом сообщил 11 апреля постоянный представитель страны при ООН Саша Йоренти, передаёт телеканал RT.

Минобороны России Сирия

«Моя делегация запросила проведение завтра консультаций, чтобы секретариат доложил совету о эскалации риторики в отношении Сирии и угроз односторонних военных действий», — сказал представитель Боливии.

Как ожидается, консультации будут проведены в закрытом режиме.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Совет Безопасности ООН не принял ни российский, ни американский проекты резолюции об учреждении механизма расследования химических атак в Сирии.

Боливия наряду с Россией голосовала против проекта, предложенного американской стороной.

Сегодня президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter призвал Россию «приготовиться» к прилёту в Сирию «хороших, новых и умных» ракет.

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные в Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и «умные»! Вы не должны быть партнёрами Убивающего Газом Животного, которое убивает своих граждан и наслаждается этим!» — написал глава Белого дома.

Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «не является участником Twitter-дипломатии».

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