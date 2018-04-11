Москва, 11 апреля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонную беседу по ситуации в Сирии, сообщает 11 апреля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

По информации пресс-службы, разговор, в числе прочего, коснулся ракетных ударов ВВС Израиля по сирийскому аэродрому «Тифор».

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — указано в сообщении пресс-службы.

«Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, в преддверии Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 12 апреля, «обе стороны вновь однозначно заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны… Нетаньяху обратил внимание, что 9 мая этого года в Израиле будет впервые официально праздноваться День Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений США о подготовке удара по Сирии резко обострилась обстановка во всем ближневосточном регионе. Россия однозначно дала понять, что такой удар не останется безответным.