Москва, 11 апреля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Правительство России не знает истинных положений дел в сфере здравоохранения и предпочитает носить розовые очки вместо решения проблем, считает президент общероссийского движения «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, в докладе премьер-министра России Дмитрия Медведева не прозвучала проблема роста частного сектора и платных услуг как главных индикаторов эффективности работы государства в системе здравоохранения.

Минобороны России

«Есть простой индикатор эффективности действий государства, так называемый KPI государственной системы здравоохранения, — рост частного сектора и платных услуг. Частный сектор растёт так, что не поддаётся никаким подсчётам. Ещё в 2015 год Счётная палата обозначила рост платных услуг в 25%. Если бы премьер-министр об этих цифрах сказал честно, то все фанфары, которые он себе наиграл, оказались бы измазанными дёгтем. Фактически люди выдавливаются из государственного сектора в платный. Стоит сказать и о деятельности страховых компаний, которые не являются государственными и на самом деле подавляют систему здравоохранения, потому что их задача больше взять, нежели отдать, как у любого частника. Все годы они работают против системы здравоохранения, против пациентов и врачей. Отсутствие важных оценок решения этих проблем и даже признания их, удручает», — подчеркнул Александр Саверский.

Выступая перед депутатами Государственной думы с отчётом работы правительства за шесть лет, Дмитрий Медведев обратил внимание на достижения отечественной медицины. Он отметил, что была создана сеть региональных сосудистых центров, и смертность от инсультов снизилась на 20%, от инфарктов — на 17%. Также удалось достичь минимальной смертности при родах — материнской и младенческой. Он обратил внимание на то, что расширяется список важнейших и необходимых лекарственных препаратов. Доля российских препаратов для лечения онкологических заболеваний выросла до 64%.

По мнению Александра Саверского, проблема в области жизненно необходимых и важнейших лекарств в России связана прежде всего с тем, что за их покупку платит человек, а не государство. Получать лекарства на безвозмездной основе могут лишь определённые льготные категории граждан.

«Во всём цивилизованном мире ЖНЛВП аппараты, естественно, бесплатны. Это правильно и с правовой точки зрения, и этической, и экономической. Если человек вовремя не получил таблетку, он попадёт в стационар, станет инвалидом, и за него нужно будет платить пожизненно или он умрёт и не будет приносить пользу государству. Хвалиться тем, что государство установило цену на перечень лекарств и этим гордиться для меня дико, потому что цену должен заплатить сам человек. То, что лекарство оказалось в перечне жизненно необходимых лекарств, не означает, что он сможет получить его бесплатно», — подчеркнул Саверский.

Он также отметил, что современное понимание правительством России термина «здоровье» основывается на определении устава Всемирной организации здравоохранения 1947 года. Так, согласно уставу ВОЗ, здоровье является «состоянием полного физического, душевного и социального благополучия». По словам Саверского, данное понятие морально устарело, оно является тормозом в развитии подходов к улучшению здоровья населения и должно быть пересмотрено. Кроме того, оценить социальное благополучие человека как субъективный фактор практически невозможно.

«На самом деле здоровье является способностью человека осуществлять нормальную жизнедеятельность, включая способность трудиться, таким образом, здоровье превращается в экономическую категорию. Это центр экономической модели всего мира, потому что с помощью здоровья осуществляется труд, для здоровья людей существует экономика, это взаимосвязанные вещи. И чтобы заниматься не охраной здоровья, не оказанием медицинской помощи, а оказанием здоровья населению, нужна система управления факторами, влияющими на здоровье. Для этого нужно создать регистр факторов, влияющих на здоровье, оценить их с точки зрения вреда и пользы, стимулировать полезные и подавлять вредные. Получится система государственного управления факторами, влияющими на здоровье. Но у нас даже задачи такой нет. Задача на уровне здорового образа жизни — это смешно, с точки зрения государственного управления», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России, говоря о достижениях отечественной медицины, отметил, что за шесть лет удалось добиться самой низкой в истории страны материнской и младенческой смертности. Так, материнская смертность сократилась на 36,5%, а младенческая — на 35%.

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