Москва, 11 апреля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Роскомнадзор сообщил о блокировке 286 IP-адресов и 285 доменов, принадлежащих компании Google, передаёт 11 апреля газета «Ведомости».

Блокировка сайтов

Как уточняется, технические домены и адреса Google внесены в реестр запрещённых ресурсов на основании требования Генпрокуратуры России в связи с ограничением доступа к сервису Zello.

Речь идёт, в частности, об IP-адресах, принадлежащих домену googleusercontent.com, который используется Google для размещения служебного контента собственных ресурсов.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что включение технического домена в реестр запрещённых ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов.

В то же время руководитель некоммерческой организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк заявил изданию «Коммерсантъ», что заблокированные IP-адреса различных технических сервисов Google могут использоваться рядом сторонних сайтов и приложений, из-за чего у пользователей могут возникать проблемы с доступом к этим ресурсам.

«Затронет не всех и не сразу, но что-то гарантированно перестанет работать», — заявил, в свою очередь, глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Как передавало ИА REGNUM , в марте 2017 года американская компания Zello получила от Роскомнадзора уведомление о предстоящей блокировке приложения в России, поскольку руководство компании не передало информацию, необходимую для внесения её в реестр организаторов распространения информации.

Zello — мобильное приложение, которое работает как рация и позволяет пользователям бесплатно общаться друг с другом голосом. Оно популярно среди автомобилистов, в том числе таксистов и дальнобойщиков.