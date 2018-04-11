Лондон, 11 апреля, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Британские парламентарии потребовали обсуждения возможного участия Великобритании в планируемых военных ударах по Сирии, 11 апреля передает агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

«Парламенту всегда следует высказывать свое мнение по поводу военных действий», — заявил журналистам парламентарий Джереми Корбин.

Корбин отметил, что он лично выступает категорически против «эскалации» и настаивает на «политическом урегулировании» в Сирии.

«Очевидно, что ситуация очень серьезная. Очевидно, что нужно политическое урегулирование, чтобы положить конец войне в Сирии, — пояснил Корбин. — Нам не нужны бомбардировки, которые приводят к эскалации и ведут к горячей войне между Россией и Америкой в небе Сирии»

Напомним, о возможном военном ответе на «химатаку» в сирийской Думе, которой не было, уже заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент США Дональд Трамп.

Официальные представители России в ответ заявили о готовности уничтожить «носители» ракет, которые будут выпущены по объектам в Сирии.