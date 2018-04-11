Ташкент, 11 апреля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В рамках проекта концепции безопасности дорожного движения на 2018−2020 годы в Узбекистане могут внедрить порядок выдачи водительских удостоверений в обычных школах, колледжах и лицеях, сообщает 11 апреля «Sputnik Узбекистан».

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Авторы проекта предлагают разрешить школам выдавать водительские права категории «A» и «B» лицам, которые прошли обучение и сдали экзамен. При этом претенденту на получение водительского удостоверения должно исполниться 18 лет.

Документом также предусмотрено введение в школьной программе предмета «Безопасность дорожного движения» с учетом возрастных особенностей. В каждом районе предлагается внедрить специальные дороги для обучения правилам дорожного движения детей.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2021 года всем водителям в Узбекистане необходимо поменять водительские удостоверения старого образца на новые, соответствующие международным стандартам. Это требование приводит к появлению очередей на получение удостоверений.

Для ускорения процесса замены документов планируется предоставить право выдачи водительских удостоверений центрам государственных услуг при народных приемных.