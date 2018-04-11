Москва, 11 апреля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону двустороннее привилегированное стратегическое партнерство, сообщает 11 апреля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Пресс-служба уточняет, что телефонный разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

Содержание телефонного разговора не раскрывается. Сообщается, что беседа глав двух государств прошла в конструктивном и дружественном ключе.

Напомним, последняя личная встреча Владимира Путина и Нарендры Моди состоялась в октябре 2017 года на саммите стран БРИКС.

По ее итогам было подписано 18 межправительственных документов, в числе которых были договора о военно-техническом сотрудничестве.

В частности, соглашение о поставках ЗРС ПВО С-400, постройки боевых кораблей для ВМС Индии и совместному производству палубных вертолетов российской разработки.

Стоит отметить, что телефонные переговоры состоялись на фоне резкого обострения отношений России и США после того как Вашингтон пообещал нанести удары по территории Сирии, голословно обвинив Дамаск в применении химического оружия.