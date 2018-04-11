Тегеран, 11 апреля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В Тегеране открылся узбекско-иранский торговый дом с демонстрационным залом национальных товаров из Узбекистана, сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства внешней торговли республики.

Mft.uz Открытие узбекско-иранского торгового дома

В торжественной церемонии открытия торгового дома приняли участие министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтадж.

Торговый дом создан совместно узбекской и иранской компаниями Uzsanoatexport и Fawakeh Сompany. Основной задачей торговой площадки является продвижение продукции из Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года предприниматели Узбекистана и Ирана подписали соглашения на поставку сельскохозяйственной и текстильной продукции на общую сумму $25 млн.

18 октября 2017 года в Тегеране состоялся узбекско-иранский бизнес-форум, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран, а также делегация из Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.