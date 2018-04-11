Киев, 11 апреля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Украину категорически не устраивает предложение России о транзите через территорию страны 10−15 млрд кубометров газа в год с 2020 года, как это предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом сегодня, 11 апреля, журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Они оставят 10−15 млрд кубометров и будут прокачивать их через Украину — но наша страна не пойдет на такие объемы», — заявил Насалик.

По словам профильного министра, для Украины это будет невыгодно:

«При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа».

Насалик уточнил, что экономически выгодным для Киева транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд кубометров газа.

«При объеме транзита около 40 млрд куб. м — экономические показатели такие же, как у «Северного потока». При увеличении объема свыше 40 млрд куб. м — транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через «Северный поток», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции с Порошенко Ангела Меркель заявила, чтонемецкая сторона приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию», — отметила она.

При этом Меркель не назвала никаких цифр, а глава «Газпрома» Алексей Миллер уточнил, что Киеву могут оставить для транзита объем 10−15 млрд кубометров в год, «но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

В феврале посол Германии на Украине Эрнст Райхель на одном из мероприятий подтвердил заинтересованность Евросоюза и Германии в сохранении «больших объемов транзита» через украинскую газотранспортную систему, но сказал, что для управления ею важно привлечь качественного западного партнера.

Один из ведущих украинских экспертов по энергетике Валентин Землянский прогнозировал, что от 15 до 30 млрд кубических метров транзита могут сохраниться на украинском направлении.

«Но, опять же таки, много будет зависеть от ситуации в ЕС. Так, американские и российские энергетические эксперты говорят о том, что объем поставок российского газа в ближайшие пять-десять лет будет только увеличиваться, поэтому объемы по украинскому направлению могут и вырасти. Но пока прогнозы в пятилетнем горизонте составляют до 30 млрд кубов в год», — заявлял эксперт в эфире «Голоса столицы».

Для сравнения — транзит российского газа через Украину в 2017 году составил 93 млрд кубометров — это рекордный показатель со времени запуска «Северного потока» в 2011 году. По результатам первого квартала 2018 года транзит газа уменьшился до 20,1 млрд кубометров, что на 3,1 млрд кубометров, или на 13,3%, меньше, чем за первые три месяца прошлого года.