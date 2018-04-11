Москва, 11 апреля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Законопроект о выходе России из ВТО повторно внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля. Авторы утверждают, что последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

«Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет. Кроме того, введение экономических санкций в отношении России говорит о том, что ВТО не защищает страну от произвола международной олигархии и политических инсинуаций. Так, специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джезайри, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, назвал сумму потерь российской экономики от санкций в 52−55 млрд долларов», — отмечают парламентарии.

Более того, продолжают они, ВТО используют как инструмент давления на Россию и подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 млрд евро в год за введенное эмбарго свинины.

«Подобный штраф аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и не используемые. В этом случае выход из ВТО необходим и неизбежен», — констатировали депутаты.

Последствия выхода из ВТО не скажутся негативно на экономическом развитии России, уверены в КПРФ.