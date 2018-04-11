Дамаск, 11 апреля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В Восточной Гуте неизвестные вооруженные люди произвели обстрел автобуса с российскими журналистами, есть пострадавшие. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Питер Брейгель Младший. Нападение разбойников. XVI век

Сообщается, что в 18:20 по московскому времени автобус с российскими журналистами, возвращавшимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия.

«В результате корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили лёгкие ранения ног», — сообщает российское военное ведомство.

Медики российского Центра примирения враждующих сторон оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Угрозы их жизни нет.

Военные приняли решение эвакуировать пострадавших журналистов в госпиталь для прохождения необходимого лечения.