Дамаск, 11 апреля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Сирии неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия по автобусу с российскими журналистами, сообщает 11 апреля пресс-служба Минобороны России.

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По информации пресс-службы, автобус был обстрелян при возвращении из Восточной Гуты, где сотрудники российских СМИ готовили сюжет об обстановке в этом пригороде Дамаска.

«Одиннадцатого апреля около 18:20 (мск) автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия), был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», — указано в сообщении Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, в результате обстрела оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин, оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов и корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев получили легкие ранения.

Уточняется, что Михаил Виткин, Владислав Додонов, Алексей Ивлев были ранены в ноги.

«Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Получившие ранения журналисты эвакуированы в госпиталь для продолжения лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточной Гуте завершается военная операция по освобождению этого пригорода Дамаска от непримиримых боевиков и террористов.