Вашингтон, 11 апреля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис не поддержал «воинственную риторику» Трампа в отношении возможного ракетного удара по Сирии в ответ на «химатаку» в Думе, 11 апреля передает агентство Reuters.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

По словам главы Пентагона, США еще не закончили расследование и не имеют достаточных доказательств вины «режима Асада» за якобы проведенную химическую атаку.

«Мы все еще оцениваем разведданные, наши и наших союзников. Мы все еще работаем над этим», — пояснил Мэттис журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля Мэттис заявлял, что «не исключает» ракетного удара по правительственным объектам в Сирии в ответ на «химатаку» в Думе.

Позднее, 10 апреля, с заявлением о возможном ударе по Сирии выступили президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

На следующий день, 11 апреля, президент США Дональд Трамп заявил в «Твиттере», что России нужно «быть готовой» к «новым и умным» американским ракетам, которые скоро «прибудут» в Сирию.

Отметим, информация о «химатаке» в сирийской Думе была неоднократно опровергнута врачами и официальными лицами, никаких доказательств «преступления режима Асада» не существует.