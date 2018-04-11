В Екатеринбурге ясли примут лишь каждого четвёртого ребёнка
Екатеринбург, 11 апреля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге детские сады примут в 2018 году почти 20 тыс. 500 детей в возрасте от двух до семи лет. Об этом 11 апреля заявила журналистам начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, это количество больше, чем в 2017 году, когда мест было 19 тыс. 695. Для детей в возрасте от трёх до четырёх лет откроют 13 тыс. 200 мест. Это полностью удовлетворит имеющуюся потребность.
А вот детям в возрасте до трёх лет предоставят лишь 4 тыс. 500 мест. И этого явно недостаточно. Всего на эти места претендуют порядка 18 тыс. человек. Места достанутся, в основном, льготным категориям горожан.
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, всего на территории города действует 357 муниципальных дошкольных организаций. В них открыты 76 тыс. 300 мест, в том числе для детей-инвалидов.
При этом если для детей в возрасте от трёх до семи лет места есть, то для детей ясельного возраста с этим проблема. Сейчас в администрации города думают над способами её решения. В обычных помещениях детсадов их разместить возможно не всегда — к ясельным группам предъявляются особые требования.
А пока далеко не все молодые мамы могут пристроить своего ребёнка в детский сад и рискуют потерять работу, «засидевшись» в декрете.