Екатеринбург, 11 апреля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге детские сады примут в 2018 году почти 20 тыс. 500 детей в возрасте от двух до семи лет. Об этом 11 апреля заявила журналистам начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По её словам, это количество больше, чем в 2017 году, когда мест было 19 тыс. 695. Для детей в возрасте от трёх до четырёх лет откроют 13 тыс. 200 мест. Это полностью удовлетворит имеющуюся потребность.

А вот детям в возрасте до трёх лет предоставят лишь 4 тыс. 500 мест. И этого явно недостаточно. Всего на эти места претендуют порядка 18 тыс. человек. Места достанутся, в основном, льготным категориям горожан.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, всего на территории города действует 357 муниципальных дошкольных организаций. В них открыты 76 тыс. 300 мест, в том числе для детей-инвалидов.

При этом если для детей в возрасте от трёх до семи лет места есть, то для детей ясельного возраста с этим проблема. Сейчас в администрации города думают над способами её решения. В обычных помещениях детсадов их разместить возможно не всегда — к ясельным группам предъявляются особые требования.

А пока далеко не все молодые мамы могут пристроить своего ребёнка в детский сад и рискуют потерять работу, «засидевшись» в декрете.