Ташкент, 11 апреля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Первое в Узбекистане размещение акций компании «Кварц» посредством публичного предложения (IPO) прошло успешно, сообщает 11 апреля информационная служба государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (Госкомконкуренции).

Пакко Карта-флаг Узбекистана

По данным ведомства, для приобретения акций производства стекольной продукции поступило 3305 заявок. Все сделки IPO заключены. Акционеры приобрели 2 475 269 акций.

С 5 декабря было выставлено 4,5 млн акций. Сделки заключается при условии приобретения одним лицом не более 0,05% или 225 тыс. акций.

Заявки на покупку акций принимались в филиалах Национального банка и инвестиционными посредниками в диапазоне от 3 тыс. до 9,1 тыс. сумов (от 23,43 рубля до 71,08 рубля) за одну акцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца декабря 2017 года в Узбекистане были организованы продажи акций трех компаний: «Кварц», «Шахрисабз вино-арок» и «Кукон механика заводи». Общая стоимость всех акций АО «Кварц» составляет 7,84 млрд сумов ($ 965,6 тыс.).