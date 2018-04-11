Воронеж, 11 апреля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Управление ФСБ России по Воронежской области объявило о выявлении устойчивого канала легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона. По данным пресс-службы УФСБ, две жительницы Воронежа в 2016−17 гг. за деньги легализовывали пребывание в России по поддельным документам иностранных граждан, преимущественно выходцев из Центральной Азии. У женщин изъяты поддельные свидетельства о рождении, заключении браков, миграционные карты, более 100 печатей и штампов органов власти и управления Российской Федерации и иностранных государств, а также оборудование для их изготовления.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд признал женщин виновными по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и осудил их на два года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.