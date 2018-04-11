Эр-Рияд, 11 апреля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд и город Джизан на юге страны подверглись ракетному обстрелу йеменских хуситов, 11 апреля передает агентство Reuters.

Commons.wikimedia.org Ракетный пуск

По информации СМИ Саудовской Аравии, военным удалось перехватить три баллистических ракеты на подлете к Эр-Рияду и одну над Джизаном.

Согласно заявлению хуситов, целью ракетного удара по Эр-Рияду являлось здание министерства обороны Саудовской Аравии.

Напомним, с конца 2017 года йеменские хуситы совершают регулярные обстрелы Саудовской Аравии — попыткам атак подвергались административные здания в Эр-Рияде, военные базы и нефтехранилища.

Ракетные атаки хуситов позиционируются йеменскими повстанцами как ответ на обстрелы «правительственной коалицией» саудитов жилых зданий, больниц, школ и мечетей в Йемене, жертвами которых с начала войны стали тысячи человек.

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