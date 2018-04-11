Хуситы выстрелили ракетами по Саудовской Аравии
Эр-Рияд, 11 апреля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд и город Джизан на юге страны подверглись ракетному обстрелу йеменских хуситов, 11 апреля передает агентство Reuters.
По информации СМИ Саудовской Аравии, военным удалось перехватить три баллистических ракеты на подлете к Эр-Рияду и одну над Джизаном.
Согласно заявлению хуситов, целью ракетного удара по Эр-Рияду являлось здание министерства обороны Саудовской Аравии.
Напомним, с конца 2017 года йеменские хуситы совершают регулярные обстрелы Саудовской Аравии — попыткам атак подвергались административные здания в Эр-Рияде, военные базы и нефтехранилища.
Ракетные атаки хуситов позиционируются йеменскими повстанцами как ответ на обстрелы «правительственной коалицией» саудитов жилых зданий, больниц, школ и мечетей в Йемене, жертвами которых с начала войны стали тысячи человек.
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