Москва, 11 апреля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа нанести ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

«Позёрство Трампа, его стремление всегда доказывать свою «крутизну», может быть крайне опасным в ситуации острого кризиса. Это не Кеннеди», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее сегодня глава Белого дома в своём микроблоге рекомендовал России приготовиться к прилёту «хороших, новых и умных» американских ракет.

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные в Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и «умные»! Вы не должны быть партнёрами Убивающего Газом Животного, которое убивает своих граждан и наслаждается этим!» — написал Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что в Россия «не является участником Twitter-дипломатии». «Мы сторонники серьёзных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — сказал он.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что в Москве по-прежнему убеждены, что заявления об использовании химического оружия в сирийском городе Дума являются «выдуманным предлогом», который «не может использоваться для каких-то силовых действий».

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