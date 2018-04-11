Астана, 11 апреля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Посольство Узбекистана в Казахстане будет содействовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества и межпарламентского взаимодействия, сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на нового посла республики в Казахстане Саидикрама Ниязходжаева.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Саидикрам Ниязходжаев

По его словам, в качестве приоритетных задач посольство также ставит развитие культурно-гуманитарных связей между странами и решение транспортных вопросов.

Дипломат отметил, что отношения между Узбекистаном и Казахстаном находятся на высоком уровне, чему способствуют личные дружеские отношения между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Ниязходжаев напомнил, что между лидерами двух стран в 2017 году было проведено около шести встреч, а также более 20 встреч прошло на уровне министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президенту Казахстана верительные грамоты вручили послы России, Узбекистана, Туркмении и Италии. В ходе церемонии Назарбаев отметил, что Астана и Ташкент открыли новую веху в отношениях.