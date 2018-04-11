Вашингтон, 11 апреля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Экипажи пассажирских авиалайнеров предупреждены о военных учениях ВМФ России у побережья Сирии, сообщается 11 апреля на официальном сайте Федерального управления гражданской авиации США.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

Пилотов предупредили о запланированных Россией военных учениях и ракетных стрельбах в районе Никосии в Восточном Средиземноморье, которые будут проходить с 11 по 26 апреля.

На этот период американское управление гражданской авиации вводит ограничения на полеты в этой воздушной зоне.

Стоит отметить, что ранее Росавиация довела до сведения российских авиакомпаний необходимость внимательно следить за оперативными сообщениями о воздушной обстановке при планировании авиарейсов в Восточном Средиземноморье.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое усиление напряженности в районе побережья Сирии вызвано заявлениями руководства США о планах нанесения ударов по сирийской территории. Поводом для таких заявлений Вашингтон считает сомнительные и ничем не подтвержденные сообщения о применении Дамаском химического оружия в Восточной Гуте.

Напомним, российское руководство сообщило, что удары США по территории Сирии не останутся без ответа.