Челябинск, 11 апреля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. В Челябинске бывший замдиректора по работе с государственными и корпоративными сегментами челябинского филиала «Ростелекома» признан виновным в получении взятки размером 10,4 млн руб. и коммерческом подкупе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд установил, что в 2015 году обвиняемый, работая начальником управления развития проекта «Информационное общество» челябинского филиала «Ростелекома», получил через посредника 2,4 млн. руб. от представителей коммерческой фирмы. В обмен он пообещал победу на конкурсе на право заключения договора на выполнение работ и поставку оборудования, необходимого для реализации проекта «Безопасный город».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Годом позже, будучи заместителем директора по работе с государственными и корпоративными сегментами, обвиняемый таким же образом получил взятку в 8 млн руб. Суд приговорил менеджера к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.