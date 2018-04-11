Дамаск, 11 апреля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Старший советник президента Ирана Хасана Рухани заявил, что Иран поддержит Сирию в случае агрессии США и Израиля, 11 апреля передает агентство Reuters.

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Али Акбар Велаяти, который находится с визитом в сирийской Восточной Гуте, заявил о приверженности Ирана защите суверенитета и законного правительства Сирии.

«Мы будем защищать правительство Сирии против любой иностранной агрессии… Иран поддерживает Сирию в ее борьбе против Америки и сионистского режима», — заявил Велаяти.

Напомним, поводом для очередного витка эскалации вокруг Сирии стала якобы произведенная 7 апреля химическая атака в Думе, информация о которой была многократно опровергнута врачами и официальными лицами.

Тем не менее за несколько дней с момента «химатаки» в Думе о намерении нанести удар по правительственным объектам в Сирии уже заявили президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, глава Пентагона Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, Министерство обороны России 11 апреля заявило о готовности уничтожать «носители» ракет в случае, если атака по Сирии будет произведена и в результате атаки пострадают граждане России.