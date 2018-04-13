Пермь, 13 апреля, 2018, 06:07 — ИА Регнум. В Пермском крае сорвали праздник, к которому месяцами готовились сотни детей, и подкосили уникальный проект, подаренный городу коллективом неравнодушных педагогов. Что произошло в местном театре оперы и балета, пишет обозреватель ИА REGNUM Антон Исаков.

Дети в театре. 1955

Проект «Дети на оперной сцене» появился в Перми в 2010 году с целью приобщить подрастающее поколение к искусству. В начале учебного года участвующие в этом проекте школы, а их более 20, совместно с руководством театра решают, в каком спектакле они примут участие. После этого начинается длительная подготовка с разучиванием партий, пониманием авторского замысла, созданием костюмов. Дети принимают участие во всех этапах работы, и эти школьники уже не скажут, что театр — это скучно. Этой премьеры школьники ждут как большого события и личного праздника, уже приняв участие в операх «Князь Игорь», «Малахитовая шкатулка», «Снегурочка», «Борис Годунов», а в этом году готовились к участию в «Царской невесте».

Планы перечеркнул визит в Пермь высокого начальства, вероятно, членов комиссии, занимавшейся вопросом резни в школе Пермского края. Власти же самого региона в попытке показать гостям лучшее остановились не на уникальном проекте, который как раз и приобщает детей к миру искусства и культуры, а на всемирно известном бренде. Таковым является дирижер Курентзис, решивший продемонстрировать свое мастерство в концертной версии балета «Золушка». Участием детей решено было пожертвовать, им предоставили один показ на всех, в итоге на сцену вместо 140 детей вышли сразу 280. В таком хаосе дети растерялись, а еще 800 человек, которые готовились смотреть их выступление, были этой возможности лишены.

Какую оценку можно дать поступку руководства театра и кто должен ее давать, читайте в статье: Бренд Пермского края: почему Курентзиса предпочли двум тысячам детей

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