Копейск, Челябинская область, 11 апреля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. 13-летний житель города Копейска Челябинской области стал жертвой массового избиения. Как сообщает «URA.RU», 9 апреля мальчика избила толпа подростков 14−17 лет, когда он возвращался после занятий домой.

Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония Избиение

«Они пинали его ногами по голове. У моего сына сотрясение мозга, ссадины, синяки, гематомы и кровоподтеки», — рассказала изданию мать школьника. Факт избиения зарегистрирован в ОМВД по Копейску. Сейчас проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта.