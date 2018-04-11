Москва, 11 апреля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями председателю Национальной народной ассамблеи Алжира Саиду Бухадже в связи с крушением военного самолёта вблизи алжирского аэропорта Буфарик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы на военном аэродроме Буфарик 11 апреля 2018 года», — говорится в телеграмме.

Спикер Госдумы также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким граждан, погибших в катастрофе.

Утром 11 апреля вблизи аэропорта Буфарик в Алжире разбился военный самолёт Ил-76. По данным алжирских СМИ, в катастрофе погибло более 250 человек. Большинство из них были военнослужащие Алжира.