Киев, 11 апреля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Украина хочет, чтобы страны Европейского союза полностью отказались от закупки российского газа. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «аморальной» покупку газа у Российской Федерации.

Советский плакат

«…Все больше людей в Германии осознает: покупать газ у преступников — это ловушка ЕС для себя же, и в целом — аморально. Есть и такие, которые боятся России и хотят привязать ее к себе, да еще и на этом заработать. Кто-то даже ссылается на то, что и во времена холодной войны Германия покупала газ у СССР, и это способствовало стабильности в Европе. Они очень ошибаются, потому что даже СССР не захватывал территории других государств, как сегодня это делает Россия. Мы должны помочь первым — тем, кто четко осознает, что Россия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира», — написал Климкин 11 апреля в Facebook.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что газотранспортная система Украины сохранит ликвидность при условии транзита не менее 40 млрд кубометров российского газа.

«Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров», — сказал Насалик на пресс-конференции 11 апреля.

В свою очередь эксперты уличили министра Климкина в цинизме.

«То есть, если немцы будут покупать русский газ через нашу ГТС (газотранспортную систему — ИА REGNUM ), то они молодцы…, это хорошо и морально? А если через «Северный поток», то ловушка и аморально?! Железная логика», — пишет в Facebook глава правления организации «Профсоюз собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко.

Кроме того, директор института энергетических исследований Дмитрий Марунич напомнил, что в марте 2018 года председатель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев направлял заявку в «Газпром» на поставку газа Украине.

«Коболев значит преступник. Так и запишем», — написал в Facebook Марунич.

При этом некоторые блогеры вообще предложили взорвать украинскую ГТС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

«Но все равно стоит вопрос о том, чтобы часть газа проследовала через украинскую территорию», — сказала Меркель.

Напомним, 3 апреля председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после запуска «Северного потока 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10−15 млрд куб. м газа в год», — сказал Миллер.