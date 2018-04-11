Великий Новгород, 11 апреля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Новгородской детской областной больнице завершился ремонт двух отделений за счёт средств резервного фонда президента Российской Федерации. Как сообщил сегодня, 11 апреля, главный врач больницы Сергей Якунин во время визита в лечебное учреждение заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой, больница готова принять пациентов.

Ремонт

«Проведённый ремонт — замечательный пример правильного взаимодействия региональных и федеральных властей. Вы вовремя сделали всю документацию, правильно все оформили и совместными усилиями провели через все инстанции. Своевременное получение средств и жесткий контроль позволил сделать хорошие, добрые дела. Врачам приятнее работать в таких условиях и детям будет легче выздоравливать», — отметила Любовь Совершаева.

На ремонт диагностического и третьего детского отделений детской областной больницы, расположенных в отдельном 2-этажном крыле здания, было направлено 16,8 млн рублей. Однако к ремонтным работам подрядчик приступил с опозданием по объективным причинам, иск о продлении сроков окончания работ рассматривал арбитражный суд.

Напомним, детская областная больница — самое крупное медицинское учреждение педиатрического профиля в Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в 2017 году рядом распоряжений президента Российской Федерации Владимира Путина Новгородской области было выделено более 180 млн рублей на капитальный ремонт 25 объектов, имеющих большую социальную и культурную значимость. Средства были направлены на ремонт трёх учреждений социальной защиты, двух домов культуры, восьми медицинских и 12 образовательных учреждений в 15 районах Новгородской области и Великом Новгороде.

Ремонтные работы всё ещё продолжаются на одном из объектов — школе-интернате в посёлке Подберезье Новгородского района. Ход работ контролирует главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин.