Астана, 11 апреля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. В ходе церемонии верительные грамоты президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вручили чрезвычайные и полномочные послы России, Узбекистана, Туркмении и Италии, сообщили 11 апреля в пресс-службе Акорды.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев вместе с послами

Назарбаев поздравил послов с началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что их деятельность придаст новый импульс отношениям между странами.

Глава государства обратил внимание на некоторые аспекты внешней политике Казахстана, в том числе на усилия по Астаны по мирному урегулированию сирийского конфликта. Назарбаев отметил международный центр развития «зеленых» технологий, IT-стартапов и финансовый центр «Астана», как площадки, которые позволяют усилить сотрудничество с Казахстаном.

Президент Казахстана подчеркнул ценность личных отношений с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, курс на дальнейшее сотрудничество получит самую широкую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января бывший посол России в Казахстане, проработавший в своей должности 11 лет, Михаил Бочарников завершил свою миссию. По данному случаю дипломат встретился с президентом Казахстана.