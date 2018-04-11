Москва, 11 апреля, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Руководство России не является приверженцем twitter-дипломатии, заявил 11 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наш ответ Чемберлену. Советский плакат. 1927

По словам Дмитрия Пескова, подход к вопросам, которые затронуты президентом США на его странице в соцсети, должен быть более серьёзным.

«Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что России надо готовиться встречать «хорошие, новые и «умные» ракеты, которые американские военные выпустят по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты обвинили законное правительство Сирии в применении химического оружия в населенном пункте Дума в Восточной Гуте.

Поводом для этих обвинений стали грубо сфабрикованные фото‑ и видеоматериалы о якобы жертвах химической атаки.

Администрация США угрожает в ответ на эту мнимую атаку нанести удары по сирийской территории, Россия обещает пресечь эти удары и уничтожить самолеты и корабли, с которых будет нанесен удар, угрожающий безопасности граждан РФ, исполняющих свои обязанности на территории Сирийской Арабской Республики по приглашению ее законного правительства.