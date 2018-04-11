Бишкек, 11 апреля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В январе — марте 2018 года поступления в республиканский бюджет Киргизии составили 31 млрд 646,9 млн сомов (26,8 млрд рублей), что на 13,5% больше запланированного. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года ресурсы этот показатель вырос на 2 млрд 507,7 млн сомов (2,1 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

При этом доходы республиканской казны достигли 25 млрд 343 млн сомов (более 21,4 млрд рублей), и по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличились на 3,9%. В том числе налоговые поступления — 14 млрд 293,8 млн сомов (более 12.1 млрд рублей или 100% от плана, и таможенные поступления — 9 млрд 369,9 млн сомов (свыше 7,9 млрд рублей) или 121,7% от плана.

При этом, как отмечают в финансовом ведомстве, общий объем расходов из республиканского бюджета Киргизии за январь — март 2018 года достиг 29 млрд 792,1 млн сомов (25,2 млрд рублей), что на 9,7% меньше запланированного. В сравнении с аналогичным показателем первого квартала 2017 года вырос на 6%.

По защищенным статьям расходов план выполнен на 100%. На зарплаты бюджетников и госслужащих, пенсии и иные соцвыплаты, стипендии, отчисления в соцфонд, покупку медикаментов, питание, пособия и погашение процентов по госдолгу было потрачено 23 млрд 487,5 млн сомов (19,9 млрд рублей). При этом неосвоенные бюджетными учреждениями средства составили 1 млрд 451,6 млн сомов (более 1,2 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2017 года превысили 113,8 млрд рублей, а расходы — 114,3 млрд рублей. То есть дефицит казны составил 530 млн рублей. При этом налоговая служба обеспечила поступление почти 46,6 млрд рублей, а таможенная служба — около 27,8 млрд рублей.

В 2016 году доходы республиканской казны сложились в сумме 94 млрд рублей, а расходы — 111,3 млрд рублей. То есть дефицит бюджета достигал отметки в 17,3 млрд рублей или 4,6% к объему валового внутреннего продукта Киргизии.