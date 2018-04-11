Москва, 11 апреля, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent 11 апреля превысила $72 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ptra Добыча нефти

По состоянию на 18:07 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Интерконтинентальной бирже поднялась на 2,47% — до $72,84 за баррель.

В последний раз стоимость барреля Brent превышала $72 в ноябре 2014 года.

Цена на нефть WTI также растёт. Стоимость одно барреля увеличилась на 2,573% — до $67,24.

Напомним, нефть продолжает расти на фоне геополитической напряжённости вокруг Сирии и беспокойства инвесторов по поводу возможных сбоев в поставках сырья.