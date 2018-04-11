Ташкент, 11 апреля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Граждане Узбекистана могут обратиться в правоохранительные органы через Telegram-бот, сообщает 11 апреля «Газета.uz» со ссылкой на Главное управление внутренних дел Ташкента.

Pixabay.com Значок Telegram в меню смартфона

Для оформления обращения пользователь должен отправить номер телефона, после этого необходимо выбрать район Ташкента и подразделение для обращения.

Программа может определять местонахождения пользователя. Кроме этого, при отправке сообщения есть возможность прикреплять документы, фото, аудио‑ и видеофайлы.

Напомним, в 2018 году ГУВД Ташкента открыло свою страницу в Facebook, а служба безопасности дорожного движения внедрила свое мобильное приложение.

Ранее, в апреле 2017 года, президент Узбекистана Шавкат Мириёев раскритиковал деятельность правоохранительных органов за низкий уровень общения с гражданами республики.

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