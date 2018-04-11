Москва, 11 апреля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, американская боевая эскадра во главе с ударным атомным авианосцем «Гарри Трумэн» направляется в Персидский залив и прибудет туда в начале мая. Такое заявление сделал сегодня, 11 апреля, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Авианосец «Гарри Трумен»

«Знаем, что авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая», — рассказал Познихир.

Он также отметил, что это вполне сложившаяся практика пребывания ВМС США в регионе Персидского залива.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии и во всём регионе», — подчеркнул представитель Генштаба ВС России.

Напомним, сегодня из главной американской военно-морской базы в Норфолке вышла боевая эскадра, в составе которой есть ударный атомный авианосец «Гарри Трумэн», ракетный крейсер, ракетные эсминцы и корабли сопровождения.

Американское командование сообщило, что эскадра направится в регион Ближнего Востока.

Отправка американской эскадры на Ближний Восток происходит на фоне резкого обострения российско-американских отношений из-за Сирии.