Кемерово, 11 апреля, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В Кемерово задержан по подозрению в халатности начальник караула пожарно-спасательной части, выезжавшей на пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Начальнику караула пожарно-спасательной части №2 ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергею Генину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 25 марта, прибыв к ТЦ «Зимняя вишня», Сергей Генин, являясь командир пожарного звена, вместе с двумя подчинёнными вошёл в здание через западный вход. Очевидца происходившего сообщил о нахождении в кинозале на 4-м этаже большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к кинозалу.

Однако начальник пожарного звена проигнорировал эти сведения, не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей и направил своё звено к дальнему лестничному маршу. Подчинённые в соответствии с действующими процедурами выполняли указания своего командира.

«Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчинённые вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4-й этаж. В результате ими было упущено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара в кинозале №2 ТРЦ «Зимняя вишня».

Отмечается, что Следственный комитет намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к трагедии в Кемерово. На данный момент в числе фигурантов уголовного дела уже восемь человек. Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области.