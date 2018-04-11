Москва, 11 апреля, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Об этом глава государства сказал сегодня, 11 апреля, на церемонии принятия верительных грамот зарубежных послов в Кремле.

mlhradio Опасность взрыва

Путин заявил, что нынешнее положение дел в мире вызывает беспокойство. Хаос очевидным образом возрастает, и это не может не вызывать опасения.

«Сегодня роль дипломатии и дипломатов приобретает особое значение. Положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка становится всё более хаотичной», — сказал российский лидер.

При этом президент России выразил надежду, что здравый смысл в конце концов возобладает и всё вернётся в конструктивное русло.

Напомним, резкое обострение российско-американских отношений произошло на фоне провокационных сообщений из Сирии, где террористы обвинили сирийскую армию в применении химического оружия в городе Дума, что в Восточной Гуте.

Сейчас уже понятно, что никакой химической атаки на самом деле не было и это была очередная провокация боевиков. Однако Запад продолжает верить террористам и грозит массированным ракетным ударом по Сирии.

Российские власти заявили, что не допустят удара по Сирии.