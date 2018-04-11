Ташкент, 11 апреля, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme безвозмездно передала Узбекистану препараты Темодаром на общую сумму $3 млн, сообщили 10 апреля в посольстве США в Узбекистане.

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Отметим, Темодаром применяется при онкологических заболеваниях головного мозга у взрослых пациентов.

Препараты были доставлены организацией Project HOPE, которая реализует по всему миру гуманитарные проекты в области здравоохранения и образования.

Посол США в Узбекистане Памела Спартлент отметила, что доставка медикаментов является результатом успешного взаимодействия правительства Узбекистана, бизнесом и партнерскими организациями USAID.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в МИД Узбекистана состоялись переговоры с американской делегацией государственного департамента во главе с заместителем помощника госсекретаря США по правам человека, демократии и труду Рэнди Берри. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений.